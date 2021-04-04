Отец найденного в Мурине шестиклассника подтвердил смерть ребенка

Санкт-Петербург, 4 апреля. Волонтеры «Лиза Алерт» обнаружили тело 13-летнего мальчика в лесополосе во Всеволожском районе. Отец школьника в беседе с ФАН подтвердил информацию о гибели ребенка.

Мать мальчика обратилась в правоохранительные органы и рассказала, что ее сын ушел из дома и не вернулся. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство», к поискам несовершеннолетнего были привлечены волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Тело школьника без внешних признаков насильственной смерти нашли между деревьев, оно было накрыто ковролином, сообщало Федеральное агентство новостей. Труп направили в морг для установления всех обстоятельств и причин смерти.