Каждый третий житель России испытывает страх перед одиночеством

Москва, 4 апреля. Более 30% россиян признались, что опасаются остаться без друзей и близких. На это указывают данные опроса, в котором приняли участие пять тысяч человек.

Одиночество пугает каждого третьего жителя России. Об этом рассказали аналитики сервиса Superjob, изучившие данные социального опроса.

Согласно статистике, 34% респондентов испытывают страх перед одиночеством. Из них 11% ответили на этот вопрос однозначно утвердительно, еще 24% скорее боятся остаться одни, чем нет. Аналитики отмечают, что большая часть опасающихся — граждане России в возрасте от 35 до 44 лет, чей уровень дохода составляет 30 тысяч рублей в месяц.

Также была выявлена связь между боязнью одиночества и профессией человека. Так, больше половины воспитателей (67%) и 49% врачей ответили на вопрос утвердительно. Намного реже положительный ответ дают программисты, дизайнеры и бармены. Аналитики утверждают, что данные опроса отличаются от результатов за 2009 год. За 12 лет россияне стали реже опасаться одиночества.

Ранее психолог Лидия Жерелина рассказала, как бороться со склонностью откладывать дела на потом. Для этого необходимо почаще хвалить себя и фиксировать все хорошее на бумаге.