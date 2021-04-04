Киев, 4 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский сумел создать продолжение реалити-шоу за время пребывания на посту. Об этом рассказал политолог, международник и экс-депутат Тарас Чорновил.

Украинцы скоро разочаруются в Зеленском и действующему президенту придется бежать из страны или смириться с упавшим рейтингом, считает эксперт. С момента победы политика на выборах прошло почти два года. Тогда ему оказали иррациональную поддержку, вспоминает аналитик. По его мнению, в списке претендентов на президентское кресло худшим по профпригодности был только депутат Илья Кива.

«Зеленский создает симулякры и иллюзии. Но до людей скоро дойдет, что их обманули», — констатировал Чорновил.

На Украине фактически ничего не создается при действующем руководстве. Постройки и закупки осуществляются по тройной цене, посетовал политолог. Все разворовывается еще больше, чем до президентства Зеленского. Глава государства также допустил полный провал с конфликтом в Донбассе. Однако ему пока все сходит с рук, подытожил международник.

Зеленскому необходимо перестать врать и начать работать, чтобы сохранить и преумножить немногочисленные результаты своей деятельности. Президент Украины мог бы надолго сохранить выгодную позицию, если бы занялся вакциной от коронавируса или, например, диалогом с западными лидерами, резюмировал Чорновил.

Белорусы ранее высмеяли Зеленского за равнодушие к собственному народу. Пока президент наслаждается роскошью, украинцы вынуждены выживать любыми способами.