Единый реестр видов контроля появится в России с 1 июля

Москва, 4 апреля. Единый реестр видов контроля начнет работать в России с 1 июля 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документе указаны порядок его формирования и ведения, сообщили в пресс-службе кабмина. Единый реестр позволит сформировать набор данных для применения различными информационными системами.

Таким образом, все сведения о контроле в России смогут стать более единообразными. В пресс-службе кабмина уточнили, что речь идет о цифровизации нормативных актов и положений для последующей систематизации контрольно-надзорной сферы.

Мишустин ранее подписал постановление, согласно которому Правительство РФ выделит 13 млрд рублей на модернизацию Курчатовского синхротрона.