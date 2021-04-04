Доктор Мясников раскрыл главное достоинство советской кухни

Москва, 4 апреля. Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в чем заключается главное достоинство советской кухни.

По его словам, кухня времен СССР была более натуральной. При этом продукты производили по ГОСТу, а режим питания являлся образцово здоровым.

«У нас обязательно было первое, второе, третье и компот. И у нас не было толстых», — отметил Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

А вот увеличение количества россиян, страдающих лишним весом, связано со спецификой пищевой промышленности. При производстве продуктов все чаще используют вкусовые заменители, в огромном количестве добавляют сахар и пальмовое масло, чего не было раньше, подчеркнул специалист.

Ранее Александр Мясников рассказал о главном достоинстве украинской кухни. Некоторые украинские блюда подразумевают большое количество жирной и мучной пищи, а также калорийных продуктов. Однако вместе с этим рацион жителей этой страны богат овощами и фруктами.