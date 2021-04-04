Сирийские дети гибнут на минах

Дамаск, 4 апреля. Syrian Network for Human Rights (SNHR) сообщила о многочисленных случаях подрывов сирийцев на минах в различных районах страны. Согласно последним данным, с начала текущего года 85 человек, среди которых 28 детей, были убиты в результате взрыва мин.

Инженерные подразделения САА совместно с российскими военнослужащими продолжают проводить мероприятия по разминированию освобожденных от террористов районов. Однако, несмотря на это, большое количество сирийских территорий все еще остаются опасной зоной для жизни по причине значительного количества мин. Так, информационное агентство Alkhaour сообщило о гибели ребенка на западе Ракки в результате взрыва противопехотной мины, оставшейся после боевых действий.