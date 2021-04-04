Звезда сериала «Бывшие» Денис Шведов рассказал, как его жена относится к вниманию фанаток

Москва, 4 апреля. Актер Денис Шведов пользуется невероятным успехом у женщин — в Сети то и дело появляются слухи о его новых увлечениях. Артист рассказал, как на это реагирует его супруга.

39-летний актер Денис Шведов известен по одной из главных ролей в сериале «Налет», где его коллегами по съемочной площадке выступили Владимир Машков, Александр Паль и Павел Чинарев.

Артист не так давно принял участие в шоу «Последний герой», где, по его словам, «усох и перезагрузился». Шведов пояснил, что жизнь на необитаемом острове стала для него новым опытом, а сама перезагрузка заключалась в резкой смене обстановки и образа жизни.

В Сети начали появляться слухи, что на острове Шведова пытались соблазнять красивые девушки. Комментируя «Телепрограмме», как его супруга Александра Розовская реагирует на подобные проявления женского внимания к его персоне, артист отметил, что его жена принадлежит актерской среде и поэтому отлично понимает, что такое повышенное внимание.

«Да, мне пишут. Жена знает об этом. Мы с этим живем, и все окей», — рассказал актер.

Шведов добавил, что известные люди всегда притягивают внимание окружающих, а также подчеркнул, что его радует понимающее отношение к этому со стороны жены.

Денис Шведов на днях признался, что долгие годы пытается избавиться от психологических травм, полученных в детстве. Артист заявил, что стал жертвой насилия со стороны отчима.