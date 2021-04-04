«Самый сильный человек мира» Вирастюк победил на довыборах в Верховную раду

Киев, 4 апреля. Кандидат от украинской президентской партии «Слуга народа», «самый сильный человек мира» Василий Вирастюк одержал победу на довыборах в Верховную раду.

Он лидировал в ходе голосования на одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Украины.

Василий Вирастюк набрал 31,25% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от политического объединения «За майбутне» (За будущее) Александр Шевченко с результатом в 29,69% голосов. На третьем месте оказался представитель партии «Всеукраинское объединение «Свобода». За него проголосовали 28,86% избирателей.

Ранее экстрасенс Дарья Миронова оценила вероятность возвращения экс-главы Незалежной Петра Порошенко в президентское кресло. По словам провидящей, у бывшего украинского лидера нет шансов.