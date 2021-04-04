«Я лежу и умираю»: украинка потребовала от Зеленского купить у России «Спутник V»

Украину накрыла новая волна коронавируса. Жители страны возмущены отсутствием вакцин от COVID-19 и обвиняют киевские власти в полном бездействии, требуя закупить в Российской Федерации препарат «Спутник V».

На Украине за сутки зарегистрировали 13 738 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 4 апреля министр здравоохранения страны Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook. С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 745 709 случаев заражения, 1 347 193 инфицированных выздоровели (4657 за прошедшие сутки), 34 333 — скончались (258 человек за прошедшие сутки).

Украинские медики при этом считают официальную статистику заниженной, поскольку многие жители просто не обращаются за помощью в медицинские учреждения. По словам доктора медицинских наук, инфекциониста Ольги Голубовской, показатели можно умножать как минимум в пять раз.

«В стране уже просто пожар. Больные вповалку лежат, как на поле боя: и мертвые, и живые… Даже если сейчас грамотно ввести ограничительные меры, то все равно отделения интенсивной терапии недели три будут переполнены, будет ухудшаться состояние тех, кто только заболел. Другого нам не дано», — предупреждает она.

За сутки от коронавируса на Украине были привиты 3919 человек. С начала пандемии прививку получили 290 566 человек, 290 564 из них были привиты одной дозой препарата, два человека получили две дозы препарата и завершили вакцинацию. По данным информагентства Blomberg, Украине понадобится десять лет, чтобы привить 75% населения. В это же время Украина, столкнувшаяся с нехваткой препаратов от коронавируса, на официальном уровне запретила закупать в России вакцину «Спутник V».

По состоянию на 2 апреля в «красной зоне» находятся Киев, Одесская, Житомирская, Закарпатская, Сумская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Николаевская, Черниговская и Киевская области. Школы в этих регионах перевели на дистанционную форму обучения, разрешили осуществлять перевозку пассажиров в количестве 50% от предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.

Сами украинцы обвиняют киевскую власть в бездействии. Так, Валентина из Днепропетровской области дозвонилась в студию телеканала «НАШ» и рассказала, что она вместе со своим сыном заразились коронавирусом. По словам украинки, денег на лечение нет, несмотря на то, что она находится в зоне риска, прививку от COVID-19 ей так никто сделать не предложил. Пенсионерка заявила, что она «лежит дома и умирает», поскольку в стране не хватает препаратов для лечения коронавируса. Также она потребовала от президента Украины Владимира Зеленского купить у России «Спутник V».

«Когда нас уже будут вакцинировать? Мне 84 года, сыну — 60 лет. Я лежу дома и умираю. Мы никому абсолютно не нужны. Почему эти враги народа не берут вакцину в России? Чем вакцинировался Зеленский. Нам говорят, что индийской вакциной. Или какой-то другой? Мой сын и я сейчас болеем коронавирусом. Денег, чтобы пройти лечения, нет. Никто не вызывает для того, чтобы нас вакцинировать», — рассказала жительница Днепра.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что равнодушие президента Владимира Зеленского к жителям Украины высмеяли на белорусском ТВ.