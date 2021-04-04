Юрий Быков объяснил популярность фильмов Андрея Тарковского на западе

Москва, 4 апреля. Режиссер Андрей Тарковский был прежде всего художником. Таким мнением поделился с ФАН российский режиссер Юрий Быков.

В воскресенье знаменитому советскому режиссеру, автору культовых картин «Солярис», «Сталкер», «Ностальгия» и других исполнилось бы 89 лет. По словам Юрия Быкова, Тарковский — знаковая личность как для нашей, так и для европейской культуры.

«Тарковский говорил, что его фильмы лучше всего понимают дети, — рассказал Юрий Быков в беседе с ФАН. — Потому что Андрей Арсеньевич был человеком очень православным и очень верил в то, что когда-то по Евангелию сказал Господь: «Будьте как дети, ибо таковых есть Царствие Божие».

Тарковский верил, что искусство воспринимается не на уровне рационального, а на уровне эмоционального, добавил собеседник ФАН.

«Он верил, что только светлые, открытые люди, стремящиеся к истине, могут воспринять то, что он снимал. Дело не в подготовленности какой-то языковой, начитанности, а только в открытости души. Так это или нет — я не могу судить, какие-то картины Тарковского я воспринимаю, какие-то нет», — признался режиссер.

Российский кинорежиссер пояснил, что поздний период творчества Тарковского является более сложным, потому что советский режиссер попал под влияние европейского искусства, что привнесло в его картины много новых приемов, которые были понятны не всем.

«Мне кажется, что в целом, как дитя войны, человек русской культуры, сын великого поэта Арсения Тарковского, он был прежде всего художником, — считает Юрий Быков. — И в картинах «Иваново детство», «Андрей Рублев». Но, безусловно, на него влияло европейское искусство, как на любого молодого художника. А после того, как он эмигрировал, его фильмы стали сложнее. Например, «Ностальгия», «Жертвоприношение» для меня более сложны, недоступны».

Собеседник ФАН также предположил, почему Тарковский принят и понятен западному зрителю.

«Я думаю, что это все феномен искусствоведческий. Нет такой шкалы: «приблизиться к уровню Тарковского». Я считаю, что, например, Алексей Герман является более сложным художником, чем Тарковский, но гораздо менее знаменитым на Западе. Существует множество не менее талантливых режиссеров, которые не так известны, тот же Чухрай или Козинцев. Однако Тарковский является мировым явлением, в творчестве которого заложено большое количество культурных европейских приемов относительно живописи, пластики, литературы. Поэтому он на Западе так принят и понятен».

Андрей Тарковский родился 4 апреля 1932 года в городе Завражье. Он — советский режиссер театра и кино, сценарист. Фильмы «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер» неоднократно попадали в списки лучших кинопроизведений всех времен. Его работы образуют цикл о страданиях и надеждах человека, взявшего на себя бремя нравственной ответственности за весь мир.

29 декабря 1986 года в Париже Андрей Тарковский скончался от рака легких.

Российский режиссер, сценарист, актер и продюсер Юрий Быков известен зрителю по таким картинам, как «Дурак», «Майор», «Завод» и «Сторож». Также он снял первый сезон сериала «Метод».