Турки проверяют границу с Ираком

Анкара, 4 апреля. Глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар прибыл в провинцию Ширнак в сопровождении начальника Генштаба ВС Турции Яшара Гюлера, командующего сухопутными войсками Умита Дюндара, командующего ВМС Аднана Озбала и командующего ВВС Хасана Кючюкакьюза, о чем сообщило Министерство обороны Турции. Акар проинспектировал Командование 23-й пехотной дивизии, где провел совещание по видеосвязи с командирами военных частей, действующих на территории Турции и за границей. Акар отметил особую роль ВС Турции в борьбе с терроризмом и подчеркнул, что турецкие спецоперации продолжатся, пока не обезвредят последнего террориста.

В ходе совещания без внимания не осталась турецкая спецоперация в иракском Курдистане «Орлиный коготь — 2». Министр заверил, что «рассадники зла» в Синджаре и Махмуре уничтожат в ближайшее время:

«Мы обеспечиваем безопасность не только для себя, но и для нашего друга, братского Ирака и желаем, чтобы мир и безопасность быстро пришли в регион. Террористы Рабочей партии Курдистана трепещут от страха и не знают, что делать», — заявил Акар.

Кроме Ирака обсуждались обострившаяся напряженность в отношениях с Грецией и взаимодействие с ООН, НАТО и ОБСЕ. На совещании подчеркнули существенный вклад Турции в обеспечение безопасности в мире.

После совещания Акар провел встречу с губернатором провинции Ширнак Али Хамзой Пехливаном и обратился с речью к военнослужащим. Акар подчеркнул, что служба солдат в Ширнаке и защита турецких границ вносит огромный вклад в борьбу против терроризма как внутри страны, так и на севере Ирака.