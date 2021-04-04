Sohu: США неожиданно отреагировали на появление российских Ту-142 у берегов Аляски

Пекин, 4 апреля. США неожиданно спокойно отреагировали на приближение авиации ВКС России к берегам Аляски. В Китае попытались объяснить причину нестандартного поведения американцев.

Обозреватели китайского издания Sohu напомнили, что недавно Россия направила два противолодочных самолета Ту-142 в зону действия американских систем ПВО на территории Аляски. По мнению экспертов, США в ответ пошли на довольно нестандартные шаги, передает «ПолитРоссия».

Обозреватели отметили, что Пентагон неожиданно спокойно отреагировал на приближение российских самолетов. Американские военные идентифицировали их и отслеживали маршрут. При этом ВВС США даже не попытались перехватить российские Ту-142. По мнению экспертов, в прошлом в подобных ситуациях Вашингтон действовал куда более жестко.

«Россия использует классический «русский стиль», напоминая американцам о готовности отстаивать свои интересы в Арктике», — говорится в публикации.

Аналитики считают, что причина подобной реакции США довольно проста. Дело в том, что визиты российских военных самолетов к берегам Аляски стали довольно обыденным явлением.

Ранее стало известно, что США уже в этом году введут в строй очередной элемент системы противоракетной обороны на Аляске. По заявлению Пентагона, система создана для отражения возможных ударов со стороны Ирана или Северной Кореи.