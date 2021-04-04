Юрист Шевченко назвал три способа выплаты ипотеки после развода супругов

Москва, 4 апреля. Непосредственное участие банка при разделе ипотеки или залоговой квартиры вызывает сложность, заявил партнер юридической компании «Можно» Андрей Шевченко.

Гражданам стоит ориентироваться только на собственные интересы, отметил эксперт. Первым возможным способом оплаты ипотеки после расторжения брака является продолжение совместной оплаты на действующих условиях до погашения кредита. Кроме того, супруги могут обратиться в банк с предложением разделить недвижимость и выплачивать по заключенному договору.

Еще один вариант — отказ одного из созаемщиков от доли в жилье. Шевченко объяснил, что банки сейчас оформляют ипотеку на обоих супругов, где один из них — заемщик, второй — созаемщик, даже если не имеет дохода. Также они могут продать залоговую недвижимость с согласия банка и поделить средства между собой, пишет «РГ».

Лучший вариант, по мнению юриста, — супругам стоит заранее заключить брачный договор, где указать доли в жилье и уточнить порядок выплаты ипотеки в случае развода.

Эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков ранее выступил с предложением свернуть программу льготной ипотеки в Москве.