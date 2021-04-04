Экс-депутат Рады Журавко эмоционально раскритиковал действия ВСУ в Донбассе

Киев, 4 апреля. Действия ВСУ в Донбассе раскритиковал бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Он также пожелал им «гореть в аду».

Политик эмоционально прокомментировал сброс взрывного устройства на жилые дома в селе Александровское, в результате чего погиб ребенок и была ранена женщина. По словам Журавко, оператор беспилотника, который совершил атаку в Донбассе, не мог не видеть цели.

«Человек, который нажимал на кнопку, сбрасывающую бомбу, не мог не видеть кто цель его удара. Ребенка и бабушку, гуляющих во дворе, перепутать с солдатом уж точно никак нельзя», — написал в Telegram экс-депутат Рады.

Отстрел детей и стариков в Донбассе происходит неслучайно. Соответствующие указы дают высшие власти Незалежной, отметил Журавко. Он пожелал «гореть в аду» президенту Украины Владимиру Зеленскому и его приспешникам, на руках которых «кровь невинных людей».

«Надеюсь, что вы до старости лет будете мучаться сначала на земле – в застенках, куда вас на всю жизнь отправит честный, народный суд Украины. А уже потом, еще вечность ваши души будут мучиться в аду!» — сказал Журавко.

Ранее украинский политик рассказал, как Россия поставила «жирную точку» на Зеленском.