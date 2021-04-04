Страны Юга Африки рассмотрят варианты помощи Мозамбику в борьбе с террористами

Габороне, 4 апреля. Сообщество по вопросам развития стран Юга Африки (САДК) выразило беспокойство в связи с продолжающимися атаками террористов в провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика.



На следующей неделе ожидается встреча президентов Ботсваны, ЮАР и Зимбабве для обсуждения кризиса в соседней республике. Вероятно, одной из центральных тем переговоров станет возможная отправка в проблемный регион военного контингента САДК.

Президент Ботсваны Мокветси Масиси, который также занимает пост главы комитета САДК по вопросам политики, обороны и безопасности, назвал нападения боевиков на мозамбикский город Пальма отвратительным актом трусости. Политик подчеркнул, что виновные должны предстать перед судом.

«Это ужасно, что нападения привели к гибели десятков мирных граждан. Сотни других получили ранения и многие стали беженцами, в том числе женщины и дети», — заявил Масиси.

По данным УВКБ ООН, с момента атаки боевиков на Пальму из региона уже бежали более 9000 человек, и эта цифра продолжает расти. Всего же количество внутренне перемещенных лиц в Мозамбике достигает 700000.

Since the onset of the latest emergency in Cabo Delgado UNHCR Pemba working non-stop to deliver assistance to thousands of families.



So far more than 9,000 people fled Palma . Number is expected to rise in the coming days. pic.twitter.com/tXuIqG9JjV — UNHCR Mozambique (@UNHCRMozambique) April 2, 2021

Нападение террористов на город Пальма произошло 24 марта, вскоре после заявления французской нефтегазовой компании Total о возобновлении строительства неподалеку от города газодобывающего предприятия.

Рост активности боевиков в Кабу-Делгаду наблюдается с лета 2020 года, однако правительство страны предпочитает замалчивать проблему. Так, на заседании совета министров САДК, прошедшем 12 марта под председательством главы МИД Мозамбика Вероники Длхово, ситуация на севере республики даже не обсуждалась, несмотря на большое количество жертв.