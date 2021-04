Страны Юга Африки рассмотрят варианты помощи Мозамбику в борьбе с террористами

Габороне, 4 апреля. Сообщество по вопросам развития стран Юга Африки (САДК) выразило беспокойство в связи с продолжающимися атаками террористов в провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика.



На следующей неделе ожидается встреча президентов Ботсваны, ЮАР и Зимбабве для обсуждения кризиса в соседней республике. Вероятно, одной из центральных тем переговоров станет возможная отправка в проблемный регион военного контингента САДК.

Президент Ботсваны Мокветси Масиси, который также занимает пост главы комитета САДК по вопросам политики, обороны и безопасности, назвал нападения боевиков на мозамбикский город Пальма отвратительным актом трусости. Политик подчеркнул, что виновные должны предстать перед судом.

По данным УВКБ ООН, с момента атаки боевиков на Пальму из региона уже бежали более 9000 человек, и эта цифра продолжает расти. Всего же количество внутренне перемещенных лиц в Мозамбике достигает 700000.

