Лазарева рассказала, как борется с весенним упадком сил

Москва, 4 апреля. Упадок сил во время весенних месяцев ежегодно испытывает телеведущая Татьяна Лазарева. О том, как бороться с хандрой, артистка рассказала на странице в Instagram.

После зимы Лазарева ежегодно чувствует физическую слабость и эмоциональное истощение. Несмотря на возраст, она не понимает, с чем это может быть связано. Из-за своей особенности ведущая приняла решение сильнее поддерживать саму себя.

«Пост в поддержку самой себя. Это удивительно, но в отличие от многих других, у меня весной, где-то в районе марта-апреля, наоборот, начинается какой-то спад. Я это наблюдаю вот уже который год, и проявляется это в обострениях физического состояния и душевном неспокойствии», — написала Лазарева.

Сейчас она научилась замечать это состояние и несильно в него погружаться. Ежегодно она старается искать разные способы выхода из депрессивного состояния.

«Например, я превращаю частое пожелание от друзей — Береги себя — в реальную заботу о себе, то есть начинаю гораздо бережнее относиться сама к себе, берегу, забочусь. А вот в этом году я вдруг поняла важность больше принимать заботу, любовь и внимание со стороны других. Это очень помогает», — отметила ведущая.

В качестве поддержки Лазарева запустила на своем YouTube-канале систему донатов, поскольку устала платить за создание контента из своего кармана. Она уверена, что это правильное решение — позволить другим заботиться о ней.

После ухода с телевидения Татьяна Лазарева стала активно вести профили в соцсетях. На страницах Instagram она любит рассказывать о личностном росте и о конфузных ситуациях, которые с ней происходят.