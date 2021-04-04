В России заразились коронавирусом еще 8817 человек

Москва, 4 апреля. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 8817 человек в 84 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические симптомы заболевания отсутствовали у 13,2% из них. Зарегистрировано 375 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 8212 пациентов.

Последние данные о коронавирусной инфекции в России и в мире опубликованы на портале стопкоронавирус.рф. Информация обновляется и дополняется каждые 24 часа.

До этого россиянам рассказали о симптомах вакцинации от коронавируса. Пациенты могут столкнуться с кашлем и температурой после прививки.