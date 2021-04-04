Бредихин назвал развал переговоров по Донбассу «задачей №1» для Кравчука

Украинская сторона намеренно пытается сорвать переговорный процесс с представителями ДНР и ЛНР. Об этом в интервью ФАН заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Ранее в эфире канала «Украина 24» Леонид Кравчук, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе, выдвинул требование к модератору переговоров от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хайди Грау исключить Майю Пирогову, представителя ДНР, из переговорного процесса. В противном случае, подчеркнул Кравчук, его покинет сама Украина.

«Любопытная ситуация, — заметил Бредихин. — Донецкую Народную Республику отказываются видеть за столом участников урегулирования конфликта в Донбассе, хотя этот вопрос касается в первую очередь именно ее! И я должен подчеркнуть, что без ДНР его не решить».

Политолог отметил, что Майя Пирогова — это не просто представитель Донецка, но еще и достаточно известный журналист. По его мнению, это свидетельствует о том, что Кравчук «боится правды».

«Уж кто-кто, а представители информационного сообщества могут донести до людей истину более оперативно, нежели политики, — добавил эксперт. — В данной ситуации мы видим, что Киев, по всей видимости, и сам бы хотел, чтобы его журналисты непосредственно участвовали в переговорном процессе — однако у них, очевидно, недостаточно профессионализма».

Собеседник ФАН убежден, что развал переговорного процесса по Донбассу является «задачей №1» для Леонида Кравчука.

«И он ее выполняет: хорошо, последовательно. Он же из старых коммунистов! — объясняет Бредихин. — Аппаратчик, мощный аппаратчик! Человек, который съел не одного конкурента на своем пути к высоким целям! И сейчас он буквально использует свои старые приемы уже с целью дискредитации самого переговорного процесса, который, как мы видим, идет уже практически без участия самого Киева».

Напомним, что Леонид Кравчук стал первым президентом Украины после того, как совместно с Борисом Ельциным и Станиславом Шушкевичем подписал Беловежские соглашения 8 декабря 1991 года, которые юридически оформили распад Советского Союза.