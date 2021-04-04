Самые несчастные люди Украины толпой пришли к Зеленскому

Корреспондент ФАН побывал в Киеве на одной из странных акций, участие в которой приняли самые несчастные люди на Украине. Это обманутые дольщики, до которых ни властям, ни согражданам нет дела даже в обычной жизни, а уж на фоне пандемии коронавируса и локдауна и подавно.

Как заметил местный блогер, жители Киева имеют одну странность: они искренне и беззаветно верят компаниям-застройщикам. При этом весь город буквально утыкан незаконченными стройками, остовы жилых корпусов высятся на всем пространстве от Гостомеля до Бровар, но киевлян и приезжих украинцев это почему-то не останавливает. Они продолжают искренне верить, что уж на этот-то раз им повезет, застройщик выполнит все свои посулы и они получат квартиру по выгодной цене.

В свою очередь, большинство местных застройщиков не могут не обманывать дольщиков и инвесторов — просто в силу своего менталитета. Как следствие, по всей Украине сегодня живет более 400 тысяч (!) обманутых дольщиков, которым, в отличие от России, власти помогают в основном обещаниями. Тем не менее местные печатные СМИ и билборды на улицах по-прежнему заполнены рекламой новых жилых комплексов. Увы, жизнь ничему не учит украинцев, и в строительстве это проявляется наиболее ярко.

Вот и накануне на протест вышли инвесторы трех жилых комплексов, квартиры в которых продавал банк «Аркада». Так дольщики продолжили цепочку радикальных акций, нацеленных на возобновление строительства домов, которые проходят уже почти год. На глазах корреспондента ФАН в центре Киева целый день бузили, свистели, дудели и кричали несколько сотен граждан, которые вложили деньги в квартиры от банка «Аркада» в трех жилых комплексах: «Эврике», «Патриотике» и «Патриотике на озерах».

В ходе этого «Мегамитинга в правительственном квартале» толпа обманутых дольщиков в течение нескольких часов перемещалась между кабинетом министров, Нацбанком Украины, министерством внутренних дел и офисом президента. В каждой из намеченных точек толпа останавливалась, разворачивала огромные транспаранты, звуковую технику, флаги и даже экзотические предметы наглядной агитации вроде игрушечных самосвалов и экскаваторов.

Было видно, что многие из этих людей доведены до отчаяния, ведь их семьям приходится одновременно выплачивать ипотеку банкам, да еще и платить за съемное жилье. Они истово кричали в мегафоны, скандировали имена чиновников во главе с президентом Зеленским, грозили им суровыми карами, слезно приглашали к переговорам — в общем, делали все, чтобы привлечь к себе внимание. В качестве боевого гимна участники акции выбрали песню Виктора Цоя «Перемен», неумело переделанную под собственные нужды и с чудовищными рифмами.

Увы, все это им никак не помогало. Ни в одном из офисов власти к ним не вышел ни один чиновник. Полицейские терпеливо призывали их соблюдать порядок, но при этом смотрели на митингующих как на тяжелобольных. И правда, только больному могло прийти в голову, что на фоне пандемии, социально-экономического кризиса и целого вороха других острейших проблем власти вдруг кинутся помогать «инвесторам», связавшимся с подозрительным банком, к тому же находящимся под процедурой банкротства.

«Мы круглосуточно живем в палатках в центре столицы уже более 310 суток, проводим постоянные митинги, организовали более сотни акций под стенами офиса президента, десятки автомитингов. Мы просим и умоляем власти восстановить застопорившееся в 2018 году строительство квартир для 13 тысяч семей инвесторов банка «Аркада», — сообщил ФАН один из организаторов протеста, Богдан Б.

Правда, все эти меры, по его словам, пока не помогли разрешить ситуацию.

«Сегодня строительство не возобновлено, и мы продолжаем слышать от властей только обещания. Поэтому мы вынуждены выйти на очередной масштабный митинг. Задержка сдачи наших домов в эксплуатацию уже превышает три года, но банк, по мошенническим условиям договора с инвесторами, не несет за это финансовой ответственности! Как выяснилось, законы Украины защищают только застройщиков, сделав дольщиков полностью бесправными!» — грустно сказал участник митинга.

Напомним, банк «Аркада» и связанная с ним компания-застройщик прекратили строительство жилых комплексов «Эврика», «Патриотика» и «Патриотика на озерах» в 2018-2019 годах. По данным Киевской горадминистрации, в строительство объектов вложили средства около 13 тысяч инвесторов, вместе с членами их семей число пострадавших превышает 30 тысяч. Бессрочная акция протеста инвесторов «Аркады» началась 29 мая 2020 года.

В августе мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что предприятие «Киевгорстрой» проведет аудит по достройке всех трех жилых комплексов. Тогда же правление Нацбанка Украины внесло банк «Аркада» в категорию неплатежеспособных. Фонд гарантирования вкладов физлиц 26 августа начал процедуру вывода банка с рынка. 22 декабря по делу о присвоении президентом «Аркады» 50 млн гривен сообщено о подозрении трем лицам: владельцу и главам предприятий-застройщиков.

В конце митинга его организаторы сообщили СМИ, что хотят побудить руководство страны публично подписать с ними некий «Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве». Но, как пишут деловые украинские издания, государство не намерено «вписываться» за обманутых дольщиков и выделять из бюджета деньги на достройку жилых комплексов. Потому что этих денег там просто нет.

Не намерен выручать дольщиков «Аркады» и Виталий Кличко. В прошлом году, в преддверии сентябрьских выборов мэра, он еще хоть как-то высказывался по этой теме. Но после своего переизбрания на пост словно забыл о ней. Так что регулярное уличное шоу «протесты дольщиков» в Киеве будет продолжаться. По крайней мере до тех пор, пока либо власти не решатся помочь несчастным людям, либо сами дольщики не потеряют надежду на спасение.