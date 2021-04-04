Пенсионер без вести пропал по пути на дачу в Ленобласти

Санкт-Петербург, 4 апреля. Сотрудники полиции занимаются поисками пожилого мужчины, который собирался ехать на дачу и бесследно исчез, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

О пропаже пенсионера заявил его сын. Когда он последний раз связывался с отцом, тот собирался ехать на дачу. Прибывшие на место полицейские не обнаружили по указанному адресу пенсионера. Уточняется, что в доме нет лыж, вероятно, он ушел на них в лес. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Дальнобойщика, без вести пропавшего по пути в Саратовскую область, обнаружили мертвым в кабине грузовика, сообщал ФАН. Двери кабины были закрыты изнутри, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.