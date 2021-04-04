Американцы предложили России поставлять воду в Крым необычным путем

Вашингтон, 4 апреля. Россия предприняла несколько шагов для развития Крыма, но не решила вопрос с водной блокадой. Журналисты из США озвучили свой вариант необычного водоснабжения.

Американские аналитики обратили внимание на объявление Москвы о выделении 50 млрд рублей на решение проблемы обеспечения водой полуострова. Местные власти призвали крымчан экономить ресурсы и занялись бурением скважин, а также поиском новых источников влаги. Эксперты Window on Eurasia раскрыли наиболее бюджетный способ для выполнения поставленной цели.

«Под Керченским проливом можно построить трубопровод для транспортировки воды с Кубани в Крым», — приводит слова авторов «ПолитРоссия».

Длина постройки не превысит 80 километров, а стоимость нельзя сравнить ни с какими другими проектами, которые реализуются Москвой, добавили аналитики. Такое решение позволит полуострову не зависеть от Северо-Крымского канала, заблокированного украинскими властями.

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет ранее предрек плачевный исход военных планов Киева и НАТО в отношении Крыма. Политик призвал одуматься и почитать историю.