Стало известно об алкогольном пристрастии Меган Маркл

Лондон, 4 апреля. Актриса Меган Маркл в день знакомства с принцем Гарри выпила несколько коктейлей с водкой. Об этом рассказал ее бывший друг и экс-ведущий шоу «Доброе утро, Британия» Пирс Морган.

Перед первым свиданием с внуком королевы Великобритании Елизаветы II Маркл проводила время в пабе в компании друзей. Своим поведением будущая герцогиня Сассекская шокировала постояльцев заведения.

«Там было пятеро завсегдатаев, и у них глаза вылезли из орбит, когда она вошла. Она заказала несколько коктейлей с водкой «Грязный мартини», а я пиво», — рассказал Морган в интервью таблоиду Daily Star.

Бывший ведущий отметил, что это была его последняя встреча с Маркл, которая после начала романа с принцем прекратила общение со всеми старыми друзьями. Впоследствии Морган лишился работы на утреннем шоу из-за критики герцогини, которая привела к большому скандалу.

Сейчас бывшая актриса ведет совсем другой образ жизни, не позволяющий ей злоупотреблять «Грязным мартини». После скандального интервью телеведущей Опре Уинфри многие стали сравнивать судьбу герцогини с покойной матерью ее мужа. Недавно биограф принцессы Дианы ответил на вопрос, можно ли сравнивать Маркл и ее свекровь.