Рост стоимости аренды жилья на майские праздники зафиксирован в России

Москва, 4 апреля. Посуточная аренда жилья на период майских праздников подорожала на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Рост цен произошел в основном на курортах — за счет повышения спроса, сообщил ТАСС основатель, владелец и генеральный директор российского онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

Так, в Сочи средняя стоимость бронирования выросла на 16% (до 3030 рублей за сутки), в Ялте — на 24% (до 3050 рублей), в Севастополе — на 19% (до 2830 рублей). При этом, по словам Кузнецова, в крупных городах средняя стоимость незначительно сократилась. В Москве цена аренды снизилась на 1% (до 3 470 рублей за сутки), в Санкт-Петербурге — на 7% (до 3150 рублей).

В десятку российских городов по числу бронирований на майские праздники в 2021 году вошли Санкт-Петербург, Севастополь, Ялта, Казань, Кисловодск, Калининград, Сочи, Москва, Волгоград и Алушта. В сравнении с маем 2019 года значительно вырос спрос на курорты Крыма — примерно на 30%, отметил Кузнецов.

Туроператоры рекомендуют покупать авиабилеты заранее как на весенний отдых, так и на летний, поскольку сейчас они продаются еще по относительно низкой цене.