Болгарский премьер назвал парламентские выборы в стране самыми дорогими в истории

София, 4 апреля. Парламентские выборы в Болгарии являются самыми дорогими в своей истории, заявил премьер-министра страны Бойко Борисов.

Об этом он рассказал после того, как принял участие в голосовании. По его словам, организация выборов стоила порядка 50 млн левов, которые ушли на вакцины от коронавируса, а также 50 млн левов на машинное голосование.

«Были приобретены более 9 тыс. специализированных машин для голосования, которые развезли по всей стране, чтобы выборы были честными и прозрачными. Эти выборы стоили дорого, по моим подсчетам, они обошлись в более 150 млн левов», — подчеркнул премьер Болгарии.

Ранее представители МИД России заявили, что решение о высылке российских дипломатов из Болгарии инициировано извне.