Илья Семиков выиграл марафон на чемпионате России по лыжным гонкам

Тюмень, 4 апреля. Лыжник из Республики Коми Илья Семиков выиграл заключительную мужскую гонку на чемпионате России.

Гонка классическим стилем с общего старта на чемпионате России завершилась победой Ильи Семикова. Дистанцию в 50 километров лыжник из Республики Коми преодолел за 2 часа 23 минуты 12,2 секунды. Второе место занял Алексей Шемякин из Архангельской области. Он проиграл Семикову 10,7 секунды. Андрей Собакарев из Новосибирской области завоевал бронзу мужского масс-старта.

Стоит отметить, что в гонке не участвовали лидеры сборной России, в том числе двукратный обладатель Большого хрустального глобуса Александр Большунов. Турнир в тюменском ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» завершится 4 апреля.