Около 200 уральцев не смогли улететь в Турцию из-за технической неполадки

Екатеринбург, 4 апреля. Чартерный рейс авиакомпании Azur Air Екатеринбург — Анталья был задержан из-за технической неполадки, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Самолет должен был покинуть аэропорт Кольцово в 03:20, однако вылет пришлось перенести на 13:00. На рейс зарегистрированы 193 пассажира, 53 из них — дети. Им предоставили гостиницу. Оказание всех необходимых услуг контролирует транспортная прокуратура.

За день до этого в екатеринбургском аэропорту более чем на шесть часов задержали рейс сообщением Екатеринбург — Тамбов — Краснодар. В пресс-службе авиаперевозчика объяснили, что задержка произошла из-за неудовлетворительных погодных условий в аэропорту Тамбова, сообщало URA.RU.