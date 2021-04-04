Серый кардинал или переговорная пешка: роль ОАЭ в перемирии Индии и Пакистана

Индия и Пакистан заговорили о перемирии после затянувшегося конфликта. Непосредственную роль в его урегулировании сыграл не самый очевидный посредник — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Пытается ли одна из богатейших ближневосточных стран усилить влияние в азиатском регионе, или Абу-Даби стал своеобразной «переговорной пешкой»? В истинных мотивах руководства ОАЭ разбиралась Международная редакция ФАН.

Долгожданный мир

После 19 месяцев напряженности Пакистан возобновляет торговлю с Индией. Комитет по координации экономики пакистанского правительства одобрил импорт индийской продукции до июня.

«Мы закупим 500 тысяч тонн сахара у Нью-Дели, там его стоимость ниже на 15–20%. Это поможет стабилизировать цены», — заявил глава пакистанского минфина Мухаммад Хаммад Азхар, комментируя событие.

Pakistan to resume trade with India after 19-month hiatus https://t.co/eCiRRE4jEj pic.twitter.com/aAkscGhwAz — ITV Gold (@ITVGold) March 31, 2021

Помимо сахара, копаниям разрешили закупать индийскую хлопчатобумажную пряжу.

Частичная отмена торгового эмбарго стала первым признаком оттепели в отношениях Исламабада и Нью-Дели, которые сильно обострились летом 2019 года: тогда индийские власти отозвали статус автономии у спорного штата Джамму и Кашмир.

Индия увеличила в регионе военный контингент, ввела комендантский час, ограничила доступ к интернету и мобильной связи. Пакистан в свою очередь ввел запрет на торговлю с индийскими компаниями, а также выслал посла в Нью-Дели.

Этот региональный конфликт не только усилил региональную напряженность, но и вызвал беспокойство у международного сообщества, поскольку обе его стороны обладают ядерным оружием.

Обстановка относительно стабилизировалась лишь пару месяцев назад — когда Индия и Пакистан договорились о строгом соблюдении соглашения по прекращению огня вдоль линии фактического контроля в Кашмире. Как сообщило агентство Bloomberg, посредниками в переговорах выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Почему Индия и Пакистан не ладят

История конфликта

Независимые государства Индия и Пакистан образовались в 1947 году после раскола Британской Индии, вызванного религиозными разногласиями. Основную часть населения Пакистана составили мусульмане, а Индии — индуисты. Установление новых границ спровоцировало череду актов насилия, в том числе на религиозной почве.

На протяжении всей истории существования этих двух государств они трижды находились в состоянии войны, причем дважды — из-за Кашмира.

В период раздела местные правители оказались перед выбором, к какому государству им присоединиться. При этом и Индия, и Пакистан были заинтересованы во вхождении этой территории в свой состав. Некоторые пакистанские политики спонсировали операции по вторжению боевиков на территорию штата, что не могло не вызвать ответной реакции со стороны Нью-Дели.

Нынешняя фактическая граница между двумя государствами проходит по территории Кашмира. Она включает в себя 740-километровую линию фронта. Исламабад относится к Нью-Дели как к источнику постоянной угрозы. Часть политического истеблишмента уверена, что Индия претендует на Пакистан. В свою очередь Нью-Дели обвиняет Исламабад в военных провокациях и заявляет, что террористические группы наносят удары по индийской территории.

Но на этом список претендентов на владение регионом не заканчивается: претензии на часть провинции есть и у Китая. Под контролем Пекина находятся две области Кашмира.

Как часто происходят обстрелы

Ситуация в регионе на протяжении долгого времени оставалась по-настоящему взрывоопасной — не только из-за противостояния заинтересованных государств, но и из-за террористической активности. Так, в феврале 2019 года в результате атаки боевика-смертника на подконтрольной Индии территории Кашмира погибли 40 индийских полицейских. Ответственность на себя взяла группировка исламистов «Джаиш-и-Мохаммад» («Солдаты Мохаммеда»), которая в 2001 году совершила нападение на индийский парламент вместе с другой группировкой «Лашкар-и-Тайба» («Армия чистых»).

На эту атаку Индия ответила авиаударами по Пакистану. Конфликт мог закончиться полноценной войной между двумя ядерными державами, но неожиданно наступила развязка: Исламабад решил вернуть захваченного в плен индийского пилота.

До этого обострения последние авиаудары наносились в 1971 году. Все эти годы стороны ограничивались артиллерийским и стрелковым огнем.

Проблема терроризма

Активность боевиков в регионе привела к тому, что в 2018 году бывший президент США Дональд Трамп остановил финансовую помощь Пакистану в размере двух миллиардов долларов. Вашингтон обвинил Исламабад в поддержке террористов.

«Пакистан предоставляет убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане», — объяснил свое решение Трамп.

Камнем преткновения стало присутствие в регионе членов «Талибана»1 (организация запрещена в РФ). Кроме того, в Пакистане в свое время скрывался лидер «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) Усама бен Ладен. Все это привело к тому, что государство включили в список стран, в которых отсутствует контроль над отмыванием денег и происходит финансирование терроризма.

Вступивший в должность в 2018 году премьер-министр Пакистана Имран Хан обещал разрешить ситуацию с воинствующими группировками. Однако их поддерживают пакистанские генералы, с авторитетом которых у гражданских властей нет возможности бороться.

Неожиданный поворот

Попытки мирных переговоров между Индией и Пакистаном не приводили к ощутимым результатам вплоть до нынешней весны. После того как 25 февраля стороны взяли на себя обязательство соблюдать условия соглашения о прекращении огня, пакистанский премьер призвал Нью-Дели к урегулированию затянувшегося конфликта между странами. За этим заявлением последовало выступление командующего ВС Пакистана Камара Джаведа Баджвы.

«Мы научились у прошлого развиваться и готовы двигаться вперед к новому будущему», — отмечал генерал.

Pakistani military chief Gen. Qamar Javed Bajwa earlier this month offered an olive branch to India by stressing the need to “bury the past and move forward.”https://t.co/EiEXUJ8qh9 — An Individual (@GlobalAnalyzer) March 31, 2021

В свою очередь министр иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла охарактеризовал инициативу Исламабада как долгожданный знак. Дипломат пояснил, что Индия желает добрососедских отношений с Пакистаном, сделав оговорку, что «Исламабад должен способствовать диалогу».

"India desires good neighbourly relations with #Pak & is committed to addressing issues, if any, bilaterally & peacefully. However, any meaningful dialogue can only be held in a conducive atmosphere and the onus is on Pakistan to create such an atmosphere"- FS @harshvshringla — Ashish K Singh (ABP News) (@AshishSinghLIVE) March 16, 2021

Секретная «дорожная карта»

Интересно, что внезапные перемены в отношениях двух государств произошли при посредничестве ОАЭ — участие этого государства в переговором процессе стало заметным в последние несколько месяцев. Так, 25 ноября 2020 года 25 ноября министр иностранных дел страны Абдалла бин Заид Аль Нахайян провел беседу по телефону с пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши. Стороны «обсудили региональные и международные вопросы, представляющие интерес». После этого был целый ряд встреч официальных представителей Исламабада и Абу-Даби.

«Высокопоставленные правительственные чиновники с обеих сторон подтвердили, что Объединенные Арабские Эмираты сыграли важную роль в сближении двух стран», — рассказал старший научный сотрудник Центра политических исследований в Нью-Дели Сушант Сингх в своей публикации в Foreign Policy.

А 26 февраля дипломат из ОАЭ прибыл в Нью-Дели с однодневным визитом. В релизе по итогам совещания заявлялось, что стороны «обсудили все региональные и международные вопросы, представляющие общий интерес».

H.H. Sheikh Abdullah bin Zayed meets with the Indian Minister of External Affairs in New Delhi. #OFMUAE https://t.co/Tchckd9aGb pic.twitter.com/gWelzNGg5S — OFM (@OFMUAE) February 26, 2021

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на собственные источники, что за закрытыми дверями обсуждалось прекращение огня между Индией и Пакистаном. Якобы эта встреча положила начало к запуску «дорожной карты» по установлению прочного мира между соседями.

Следующим шагом называлось восстановление дипломатических связей. Исламабад и Нью-Дели отозвали послов в 2019 году после эскалации конфликта. Еще одним поводом для переговоров тогда стало возобновление торговли.

Серый кардинал

На первый взгляд, Абу-Даби заинтересован в стабилизации между странами — и с Индией, и с Пакистаном у ОАЭ сложились крепкие партнерские отношения. При этом некоторое время назад Исламабад убедил Абу-Даби пролонгировать кредит в миллиард долларов на один год. Такая новость породила слухи о том, что эмиратцы использовали финансовое влияние, чтобы усадить Пакистан за стол переговоров с Индией.

Впрочем, несмотря на активное участие ОАЭ в обсуждении, эксперты сомневаются в реальной возможности этой страны повлиять на результаты диалога.

«ОАЭ способствовали переговорам и поощряли обе стороны к ним, но Абу-Даби не в состоянии продвинуться далеко. Ключевые проблемы — Кашмир для Пакистана и терроризм для Индии — слишком сложны, чтобы их была способна решить третья сторона. Тем более, Индия отвергает любое стороннее вмешательство в спор о Кашмире», — объясняет Middleeasteye, цитируя собственные источники в правительственных кругах.

Сам Абу-Даби обеспокоен «манипуляциями Пакистана» в Организации исламского сотрудничества (ОИК), признаются чиновники. В ноябре 2020 года Исламабад сумел пролоббировать резолюцию, осуждающую принятое Индией решение о лишении автономного статуса Кашмира.

«Нам нужно, чтобы члены ОИК действовали в рамках общего курса, а не размазывали повестку по таким региональным вопросам, как Кашмир», — заявляют в правительстве ОАЭ.

Этот политический детектив уже оброс слухами и домыслами. Публично участники переговорного процесса отказываются давать комментарии, ограничиваясь вбросами в средства массовой информации.

Большинство экспертов склоняются к версии, что Абу-Даби выступил лишь в роли посредника между Исламабадом и Нью-Дели, а настоящая третья сторона предпочитает оставаться в тени.

Наиболее вероятным претендентом на роль серого кардинала видится Вашингтон, для которого Пакистан является перевалочной базой при поставках грузов в Афганистан. В партнерстве с Соединенными Штатами заинтересована Индия, которую пугают усиление влияния Китая в регионе. По этой причине индийцы и могли пойти на контакт с американцами.

Но в США уклоняются от вопроса, какую роль сыграл Вашингтон в перемирии. Представитель Госдепартамента Нед Прайс лишь пояснил, что американские власти продолжают поддерживать прямой диалог между двумя странами по Кашмиру, и призвал Пакистан занять конструктивную позицию.

«Очевидно, что Пакистан играет важную роль, когда речь заходит об Афганистане и о том, что происходит по другую сторону его границы. Поэтому мы будем уделять ему пристальное внимание», — сказал Нед Прайс.

1 Организация запрещена на территории РФ.