Катя Жужа разозлила пользователей Сети видео с вечеринки в честь будущего ребенка

, 4 апреля. Бывшая участница «Дома-2» Катя Жужа ревностно оберегает тайну пола будущего ребенка, чем начинает раздражать своих поклонников. Блогер спровоцировала волну критики в свой адрес.

33-летняя светская львица и ее супруг Артем Маркелов устроили грандиозную вечеринку в честь будущего малыша. На празднике, проходившем в одном из столичных ресторанов, собрались близкие и родственники пары.

В качестве подарка влюбленным преподнесли роскошный торт в виде плюшевого медведя, украшенный двумя бенгальскими огнями. Кадры, сделанные во время вечеринки, позднее появились в Instagram-аккаунте звезды.

К великому сожалению поклонников, в видеоролике не был раскрыт наиболее интересующий их вопрос — пол будущего ребенка. Это обстоятельство разозлило фолловеров Жужи, уже воспитывающей с Маркеловым двоих детей. Так, пользователи обвинили хозяйку аккаунта в искусственном раздувании интриги ради увеличения аудитории. Некоторые фолловеры также упрекнули кумира в том, что Жужа якобы не сдержала обещание и вновь умолчала пол будущего малыша.

На днях телеканал «Ю» подтвердил перезапуск телепроекта «Дом-2». Против этого ранее высказалась экс-участница и ведущая проекта Катя Жужа.