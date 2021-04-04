Женщина и шестимесячный ребенок погибли в ДТП под Краснодаром

Краснодар, 4 апреля. Шестимесячный грудничок и 43-летняя женщина погибли в аварии на пересечении улиц Московской и Лукьянова в станице Бесскорбная, передает источник ФАН.

Трагический инцидент произошел поздно ночью в Новокубанском районе Краснодарского края. Водитель Mitsubishi Lancer, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в ВАЗ 2106. От полученных травм женщина и младенец скончались на месте, еще пять человек получили травмы, в том числе дети 8 и 15 лет.

Сам виновник аварии практически не пострадал. По факту дорожного ЧП проводится проверка, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Восьмилетний мальчик попал под колеса автомобиля на Кубани, сообщал сайт 360tv.ru. За рулем находилась сотрудница правоохранительных органов, она признала вину.