Трамп призвал бойкотировать компании, осудившие закон о выборах в Джорджии

Вашингтон, 4 апреля. Бывший американский президент Дональд Трамп призвал своих соратников из Республиканской партии бойкотировать организации, которые осудили избирательный закон в штате Джорджия.

Отмечается, что речь идет о Главной лиге бейсбола, компании-производителе газированных напитков Coca-Cola, а также авиакомпании Delta Airlines и ряде других организаций, которые раскритиковали новый избирательный закон в американском штате.

«Наконец-то настало время для республиканцев и консерваторов нанести ответный удар, у нас определенно больше людей, чем у них. Бойкотируйте Major League Baseball, Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS и Merck. Не приобретайте заново их продукцию до тех пор, пока они не смягчат свою позицию», — призвал Трамп.

Ранее бывший лидер Соединенных Штатов поздравил сторонников с наступающей Пасхой. Об этом сообщили местные СМИ. В поздравлении Трамп напомнил, что считает себя победителем президентских выборов 2020 года.