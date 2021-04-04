NI: авианосцы ВМС США станут «легкой добычей» Москвы в случае войны с Россией

Вашингтон, 4 апреля. Авианосцы ВМС США эффективны в войне с противником, у которого нет противокорабельного оружия, но они станут «легкой добычей» в случае столкновения с Россией.

Американские авианосцы являются предметом гордости для США и объектом зависти для многих стран. Однако, как пишет на страницах популярного военно-политического обозрения The National Interest профессор Военно-морского колледжа в Ньюпорте Лайл Гольдштейн, эти огромные корабли представляют собой легкую мишень для российских противокорабельных ракет. Федеральное агентство новостей представляет эксклюзивный перевод статьи эксперта.

Американский профессор предупредил об опасности активизации кораблей ВМС США в Черном море, где, по его словам, со времен Второй мировой войны под водой находятся около 18 тысяч мин, ждущих своего часа. Он предположил, что подрыв американского корабля на одной из них может стать предлогом для войны США с Россией. Эксперт уверен, что все корабли ВМС США, которые будут находиться в тот момент в Черном море, будут потоплены в первые же часы войны российскими береговыми противокорабельными комплексами.

Гольдштейн напомнил, что конвенция Монтре запрещает американским авианосцам входить в Черное море, но если они в случае войны смогут там оказаться, то они станут легкими мишенями. Американское военное руководство уже давно озаботилось проблемой уязвимости авианосцев.

«Еще в 1973 году некоторые офицеры ВМС США испытывали серьезные опасения по поводу использования американских авианосцев против 5-й средиземноморской эскадры ВМФ СССР, которая уже тогда ощетинилась смертоносными противокорабельными ракетами», — напомнил автор.

Лайл Гольдштейн, не упоминая имен, отметил, что ряд серьезных американских военных аналитиков считают, что авианосцы устарели в современной войне. Они были очень эффективны в войне в Афганистане и Ираке, поскольку у этих противников не было противокорабельного оружия. Даже относительно слабые Иран и Северная Корея могут заставить военно-морское командование США поволноваться за безопасность авианосцев, не говоря уже о Китае и России, которые полвека целенаправленно разрабатывают средства борьбы с главной ударной силой ВМС США.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало эксклюзивный перевод статьи другого автора The National Interest — Себастьена Роблина. В ней рассказано, что самую большую опасность для американских авианосцев представляют собой противокорабельные ракеты большой дальности «Гранит», которыми оснащаются подводные лодки проекта 949А «Антей».