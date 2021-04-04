Диетолог Кононенко назвала безопасное масло для салатов и жарки

Москва, 4 апреля. Советы по выбору наиболее подходящего масла для жарки еды и заправки салатов дала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

Сливочное масло не приносит вреда организму. Его можно использовать для жарки, так же как кокосовое и топленое. У этих продуктов более высокая температура горения, а значит, риск формирования канцерогенов и других вредных элементов снижается, объяснила Кононенко. При этом для обжаривания продуктов из трех видов масла лучше выбирать топленое. Оно содержит большое количество витаминов и микроэлементов.

Заправлять салаты рекомендуется растительными маслами. Для этого используют только нерафинированные продукты первого отжима. В таком масле сохраняются полезные вещества. Ореховые масла хоть и уступают по распространенности оливковому, но имеют в составе много необходимых жирных кислот омега-9. Диетолог добавила, что масла в рационе лучше чередовать и не хранить продукт долго.

До этого врач назвал важные продукты для поддержания сердечно-сосудистой системы. Среди них оказались оливковое и сливочное масла.