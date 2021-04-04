Володин призвал создать благоприятные туристические условия в Саратовской области

Саратов, 4 апреля. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин призвал саратовские власти обеспечить условия для проведения отпуска местных жителей в родном регионе. Политик выразил уверенность, что в Саратовской области достаточно мест для отдыха.

«Те, кто поедет на курорты, должны два раза подумать. Уедут за границу, подхватят что-то, потом привезут сюда. Губернатору нужно подумать, как организовать отдых на Волге. В области огромное количество замечательных мест, множество рек. Но нужно создавать условия, как для отдыха, так и для развития туристического бизнеса», — заявил Володин.

Владелец рыболовного клуба Валерий Т. подчеркнул, что саратовским властям нужно как можно скорее озаботиться помощью туристическим компаниям.

«Конечно, хотелось бы получить какие-то преференции от государства. Льготы дополнительные или что-то еще. Если решили что-то делать, то нужно начинать прямо сейчас, туристический сезон на носу. По себе могу сказать: к нам приезжают порыбачить из самых разных регионов России, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Так что потенциал туристический у региона точно есть», — отметил Валерий.

Ранее стало известно, что Саратов получит 100 млн рублей на сохранение историко-культурного наследия. Деньги пойдут на разработку проекта реставрации объектов историко-культурного наследия.