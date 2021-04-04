Чашка кофе каждый день способствует более сильному оргазму

Канберра, 4 апреля. Австралийская журналистка и блогер Надя Бокоуди решила выяснить, как кофеин влияет на получение оргазма.

К эксперименту девушку подтолкнул один из TikTok-трендов. Ежедневно Бокоуди стала выпивать по чашке двойного эспрессо и отметила, что после кофе оргазм ощущался ярче и проходил интенсивнее.

Гинеколог из Мельбурна Джозеф Сгрой, в свою очередь, объяснил, что кофеин влияет на кровеносные сосуды. Сосуды головного мозга под воздействием вещества сжимаются, а сосуды желудка, наоборот, расширяются.

«Добавьте это к влиянию на мозг в качестве стимулятора, и вы можете ощутить улучшение оргазма», — отметил врач.

На сегодняшний день никаких серьезных исследований на тему влияния кофе на сексуальную жизнь не существует. В 2018 году ученые провели опыт на крысах: они постарались найти различия в том, как влияет кофеин на животных разных полов. В результате выяснилось, что самки грызунов после кофе становились более раздражительными.

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