Москва, 4 апреля. Телеканал «Дом» нужен Киеву, чтобы «пилить» деньги, выделенные властями на «благое дело», объяснил российско-украинский журналист Владимир Скачко.

По словам эксперта, телеканал используется для пропаганды на Донбасс и Крым со стороны Киева. Сейчас Украина стала активно работать на зрителей этих территорий, где при помощи телеканала «Дом» страна проводит идеологическую пропаганду, навязывая людям положительный образ современной Украины.

«Это распил денег, который выделяется, как говорят в Киеве, на «благородное дело». А с другой стороны, это полная бессмыслица. Это только в сказках ложь побеждает ложь», — заявил Скачко в интервью.

Как считает журналист, Украина изначально становится на ложную платформу, создавая атмосферу ненависти к России, но добиваясь совершенно противоположного эффекта.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук обратился в ОБСЕ с требованием исключить из процесса представителя ДНР Майю Пирогову.