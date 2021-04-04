Бойцы ВСУ за минувшие сутки выпустили 25 мин по окраинам Донецка

Донецк, 4 апреля. Подразделения ВСУ за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

В сообщении представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что бойцы ВСУ выпустили 25 мин калибра 120 миллиметров по окраинам Донецка. Информация о пострадавших и разрушениях в результате обстрела не поступала.

Стоит напомнить, что в Донбассе с 27 июля вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, которые подразумевают полный запрет на ведение огня и размещение военной техники в населенных пунктах и их окрестностях.

Ранее сообщалось, что Германия и Франция обеспокоены участившимися нарушениями режима тишины в Донбассе. Они указали на необходимость прекратить эскалацию вооруженного конфликта.