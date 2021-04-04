Пугающая худоба сына Михалковой спровоцировала слухи о страшной болезни

Москва, 4 апреля. Внешний вид старшего сына актрисы Анны Михалковой Андрея Бакова вызвал опасение у фанатов. Поклонники подозревают, что юноша борется с тяжелой болезнью, о которой не говорит.

Недавно внук известного режиссера Никиты Михалкова опубликовал новый пост в Stories Instagram. На фотографии он позирует, сидя в автомобиле в черной куртке и клетчатой шапке. Внимание пользователей соцсети привлекла излишняя и даже пугающая худоба звездного наследника. На снимке видно, что у Бакова буквально «впали» щеки. Кроме этого, пользователи соцсети отметили бледный цвет кожи. Исходя из этого поклонники предположили худшее — развитие тяжелого заболевания.

Фолловеры актрисы Анна Михалковой оставили большое количество комментариев о внешнем виде ее сына под публикациями в соцсети. Многие недоумевают, почему артистка ведет активный образ жизни и не обращает внимания на тяжелое состояние сына.

«Анна, почему ваш сын так плохо выглядит? Это же пугает...»; «Похоже на рак, или хуже — туберкулез. Ужас какой, такой красивый мальчик был»; «Надеюсь, никакой серьезной болезни у вашего сына нет. Анна Никитична, мы переживаем за вашу семью!» — написали неравнодушные фолловеры.

Однако сам Баков предпочитает не реагировать на подобные заявления и спокойно публикует фотографии в Instagram. Сын Анны Михалковой далек от семейного бизнеса, в свое время юноша решил посвятить себя экономике и поступил в МГУ.

Недавно дед будущего экономиста в откровенном интервью на шоу «Вечерний Ургант» высказал свое отношение к современным модным тенденциям. Известный российский режиссер «перешутил» популярного ведущего программы.