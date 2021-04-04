Дочь Аллы Пугачевой удивила гостей на дне рождения племянницы

, 4 апреля. Лиза Галкина привела пользователей Сети в восторг необычным поступком на детском празднике, организованном по случаю дня рождения дочери Кристины Орбакайте.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева посетила день рождения внучки Клавдии — дочери певицы Кристины Орбакайте. Компанию ей составили супруг Максим Галкин с детьми Лизой и Гарри.

Гости весело проводили время на празднике: взрослые и дети "взрывали" танцпол, задорно бросая друг в друга разноцветные конфетти, смеялись и играли. Одним из этапов праздника стало детское кулинарное шоу с элементами фокусов. Ведущий пошутил и подбросил в воздух порцию жидкого азота, мгновенно превратившегося в пар.

Дети принялись восторженно кричать, наблюдая за этим действом, однако Лиза Галкина отреагировала на шутку ведущего иначе — наследница Примадонны принялась креститься, сидя на своем месте. Позднее ролик, на кадрах которого запечатлен этот момент, был опубликован в Instagram-аккаунте Лизы.

Поклонники оценили поведение девочки: пользователи сошлись во мнении, что Лиза сильно отличается от сверстников, и причину этому нашли в ее хорошем воспитании. Одна из подписчиц также назвала Лизу ангелом и отметила, что всегда с удовольствием за ней наблюдает.

8-летняя Лиза Галкина ранее стала героиней фотографии, которую в своем блоге в Instagram опубликовал телеведущий Максим Галкин. Девочка на размещенном кадре запечатлена вместе с домашним питомцем.