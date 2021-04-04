Американские специалисты назвали пять ошибок вакцинировавшихся от COVID-19

Вашингтон, 4 апреля. Вакцинация от коронавирусной инфекции не гарантирует стопроцентной защиты от заражения. Следует продолжать соблюдать базовые правила профилактики.

Переболевшие и вакцинировавшиеся от коронавирусной инфекции нового типа часто совершают ошибки, приводящие к заражению. Об этом рассказали специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По словам врачей, отказ от средств индивидуальной защиты, в частности маски, может привести к повторному заражению COVID-19. Это связано с отсутствием сформированного популяционного иммунитета. Эксперты рекомендуют не отказываться от масок до тех пор, пока он не сформируется до безопасного значения.

Второй ошибкой пациентов является отказ от вакцинации со стороны уже переболевших пациентов. Сотрудники CDC отмечают, что вакцины от коронавируса обеспечивают лучшую защиту и способствуют формированию более крепкого иммунного ответа.

Следует проявлять осторожность при путешествиях. Новые мутации коронавирусной инфекции могут не циркулировать в одних государствах и встречаться в других. Поэтому необходимо соблюдать все меры профилактики даже после вакцинации.

Наконец, необходимо учитывать показатели своего здоровья и меньше времени проводить в помещениях. Эксперты отмечают, что люди с ослабленным иммунитетом формируют менее эффективный ответ после вакцинации. Нахождение в помещении в течение долгого времени повышает шанс на заражение.

Ранее Всемирная организация здравоохранения обновила статистику по заболеваемости коронавирусом в мире. Число зараженных превысило 129 902 000 человек.