Доктор Мясников призвал россиян не бояться дешевых аналогов лекарств

Москва, 4 апреля. Дешевые аналоги лекарственных препаратов не представляют опасности для здоровья. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему не стоит опасаться приема дженериков.

Такие препараты проходят одинаковые клинические исследования, а также обладают тем же количеством и качеством активного вещества, что и оригинал. По словам медика, предрассудки касательно приема этих лекарственных средств носят необоснованный характер.

«Дженерик не должен отличаться от лекарства, которое выпускалось брендированным именем, ни побочными, ни положительными действиями. Это по определению одно и то же!» — заявил Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

Доктор отметил, что специалисты нередко выписывают бюджетные аналоги, чтобы пациенты не отказывались от приема лекарств из-за их высокой стоимости. В связи с этим Мясников призвал не бояться применять дженерики.

Телеведущий ранее рассказал, каким категориям граждан необходимо в обязательном порядке пройти процедуру вакцинации от коронавируса. Так, прививка рекомендована людям старше 65 лет и тем, кто страдает от хронических заболеваний.