Россиянам назвали лучшие источники витамина C

Москва, 4 апреля. Человеку важно знать, из каких продуктов можно получать витамин C. О том, где чаще всего можно встретить этот микроэлемент, рассказала диетолог Елена Соломатина в эфире радио Sputnik.

Недостаток витамина C может негативно отразиться на состоянии организма, напомнила эксперт. По словам Соломатиной, именно от него зависит устойчивость иммунной системы.

Лучшими натуральными источниками витамина С являются квашеная капуста, болгарский перец и шиповник, уточнила диетолог. Также дефицит в организме можно восполнить биологически активными добавками. Соломатина напомнила, что без витамина С у человека не будет усваиваться железо.

Важные продукты для сердечно-сосудистой системы ранее перечислил заслуженный врач России Юрий Кремнев. Такое питание способно поддержать здоровье сердца.