Фрегат «Маршал Шапошников» выполнил стрельбы из нового орудия на учениях в Японском море

Москва, 4 апреля. Фрегат ВМФ России «Маршал Шапошников», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», выполнил комплекс артиллерийских стрельб в Японском море.

В пресс-службе Тихоокеанского флота России сообщили, что фрегат осуществлял маневры в заливе Петра Великого. Огонь по воздушным и морским целям велся из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190, которую корабль получил в ходе модернизации.

Также экипаж фрегата совместно с вертолетом Ка-27 морской авиации флота провел учение, в ходе которого выполнялась проверка радиотехнических систем и средств связи корабля.

Ранее российский моряк объяснил, почему на Западе подлодку ВМФ России проекта «Варшавянка» прозвали «Черной дырой». Он рассказал, в чем заключается секрет ее незаметности и высокой маневренности, пишет сайт 360tv.ru.