Журналист Мамонтов уверен, что Украина не даст работать российским телеканалам

Москва, 4 апреля. Украина не даст работать российским телеканалам на территории своей страны, в этом уверен генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.

Даже если Россия создаст специальные каналы, которые смогут вещать на Украине, технически это будет сложно осуществить, так как в стране запрещен русский язык и упоминание этой страны, отметил эксперт.

«Да, у нас есть профессиональные люди, которые будут работать, но на Украине запрещено упоминать Россию, запрещен русский язык. Как с этим работать?» — говорит Мамонтов в интервью.

Журналист напомнил, что в Белоруссии ранее закрыли «Комсомольскую правду» за публикацию материалов об оппозиции. Аналогичная ситуация наблюдается на Украине, где Россию считают «страной-агрессором», заключил он.

Ранее киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что в ходе телефонной беседы президент Украины Владимир Зеленский получил «выговор» от американского коллеги Джо Байдена из-за отсутствия реформ в жизни государства.