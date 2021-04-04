Коллеги онкобольной Заворотнюк рассказали о работе с ней

Москва, 4 апреля. Артисты в честь 50-летия актрисы Анастасии Заворотнюк рассказали о работе с ней. Впечатлениями поделились ведущая Анфиса Чехова и дрессировщик Эдгард Запашный

Юбилей звезды сериала «Моя прекрасная няня» прошел 3 апреля. В честь праздника многие артисты, которым довелось появляться на одной съемочной площадке с именинницей, рассказали правду о ней.

Запашный последний раз видел актрису на площадке программы «Минута славы», впечатления, которые он получил от общения с Заворотнюк, сохранились спустя годы.

«Я работал с ней, и не раз. Это неимоверно талантливый человек! С ней сниматься было не только почетно, но и приятно – от работы получил искреннее удовольствие. Анастасия — очень позитивный человек. Она профессионал с большой буквы и рейтинговая артистка», — сообщил дрессировщик в интервью изданию Teleprogramma.pro.

После того как у артистки обнаружили онкологию, она прервала общение практически со всеми коллегами. Запашный уверен, что беспокоить сейчас телезвезду неправильно. Он выразил надежду, что серьезная болезнь вскоре отступит и артистка вернется к прежнему ритму.

Светская львица Анфиса Чехова была последней из коллег, с кем общалась Заворотнюк до того, как попала в больницу. В интервью она пожелала коллеге скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.

«Все, что касается Насти, — это тонкий лед. Поскольку никто не знает, что с ней и как она», — отметила артистка в интервью.

В честь юбилея Анастасию Заворотнюк поздравила ее дочь Анна. Блогер опубликовала совместную фотографию и трогательный пост на своей странице в социальной сети Instagram.