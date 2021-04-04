Жители Финляндии жестко ответили на обострение отношений между Украиной и РФ

Хельсинки, 4 апреля. Пользователи Сети из Финляндии отреагировали на ухудшение взаимоотношений между Киевом и Москвой, прочитав публикацию в местной газете.

Нашлись те, кто поверил украинской пропаганде. Некоторые комментаторы жестко пресекали любые подобные выпады.

Один из пользователей указал на якобы минимальную поддержку президента Владимира Путина жителями РФ. Однако другие читатели быстро осадили провокатора. Они с сарказмом обратили внимание на рейтинги украинского лидера Владимира Зеленского и на его нужде в вооруженном конфликте.

«Да уж, Путин явно должен лишиться спокойного сна по ночам из-за жалких 63% поддержки. Ведь Зеленского поддерживают аж 24,7%», — отметил пользователь Сети под ником Solvig_54921.

Также комментаторы уверены, что Финляндию начали воспринимать как угрозу. Дело в том, что Хельсинки приглашают войска НАТО для учений к российской границе, пояснили интернет-пользователи.

Ранее британцы прокомментировали нападки Украины на Россию из-за ситуации в Донбассе. По их словам, Запад предпочитает не замечать преступлений украинского руководства.