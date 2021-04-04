Жертвами ДТП с фурой на трассе под Рязанью стали три человека

Рязань, 4 апреля. Мужчина за рулем Mercedes протаранил попутно двигавшийся грузовик. Водитель иномарки и две пассажирки скончались на месте, передает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Трагический инцидент произошел на 174-м километре автодороги М5 «Урал» в Рыбновском районе. Личности пассажирок в настоящий момент устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Двое взрослых и ребенок ранее погибли в аварии под Новосибирском, сообщало издание «Газета.ru». На трассе Р-254 «Иртыш» в Каргатском районе столкнулись легковая машина Renault Sandero и грузовик.