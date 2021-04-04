Арест группы наркоторговцев и муниципальные выборы — что произошло в Ливии 3 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 3 апреля 2021 года.

Происшествия

Ливийские полицейские арестовали группу иностранных наркоторговцев в западной части страны. Преступникам также предъявили обвинения в сексуальной эксплуатации.

Незаконный оборот запрещенных веществ и интимных услуг организовали граждане Нигерии. Они действовали на территории городов Зинтан и Джаду.

Police forces in western #Libya have arrested two foreigners from #Nigeria on charges of drugs and sex trafficking in Jadu and Zintan cities pic.twitter.com/PYfPOzBxd5 — The Libya Observer (@Lyobserver) April 3, 2021

Компания General Electricity сообщила о краже 5200 метров высоковольтных проводов в столичных районах Аль-Хашан, Ас-Савани и Каср бин-Гашир. Организация подтвердила, что инцидент привел к сбоям в подаче электроэнергии в регионе.

#صور | سرقة أسلاك ضغط عالي تقدر بـ5200 متر من مناطق الحشان والسواني وقصر بن غشير مما تسبب في فصل التغذية عن 9 محولات ومحطة جاهزة



المصدر: الشركة العامة للكهرباء pic.twitter.com/zchr7uB915 — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) April 3, 2021

Политика

Руководитель Президентского совета Мухаммад аль-Манфи встретился с министром иностранных дел Мавритании Исмаилом ульд Шейх-Ахмедом. Дипломат передал ливийскому политику послание от президента республики Мухаммеда ульд аш-Шейх аль-Газуани.

На переговорах также присутствовала глава МИД переходного Правительства национального единства Наджла Мангуш. Участники заседания обсудили развитие двусторонних отношений и ценность исторического сотрудничества.

المنفي لـ وزير الخارجية الموريتاني: سنبذل ما بوسعنا لتفعيل اتحاد المغرب العربي ودعم مؤسساته. #ليبيا #المرصد https://t.co/a9Ta5Ni2CC — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 3, 2021

Руководитель Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри разговаривал о взаимовыгодном партнерстве с замглавы Суверенного совета Судана Мухаммедом Хамданом Дагало. Политики встретились в Нигере, где завершилась инаугурация президента Мохамеда Базума.

بعد زيارته لـ #النيجر ، الإرهابي خالد المشري يلتقي على هامش زيارته الجنرال السوداني حميدتي للحديث عن الشؤون العسكرية ، وبهذا مثّل هذا الصعلوك #ليبيا خارجيًا سياسيًا و عسكريًا في ظل صمت مطبق و معيب من المجلس الرئاسي المعني و المخول بالزيارات الخارجية . https://t.co/AuWp3wsYyl pic.twitter.com/oU2YgPuTL7 — MOHAMMED MAHJOOB (@M_MAHJOOB32) April 3, 2021

Италия и Франция собираются восстановить дипломатическое сотрудничество с Ливией. Для укрепления связей они открыли посольства в североафриканской стране.

Источники сообщают, что европейские державы заинтересованы в реализации совместных экономических проектов. Также одним из основных вопросов является уменьшение потока нелегальных мигрантов в государства ЕС.

Глава Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) Рами Абдель Рахман рассказал о неэффективном выводе иностранных наемников из Ливии. Он заявил, что группа радикальных исламистов, покинувшая североафриканскую страну 25 марта, до сих пор находится на территории Турции.

«Боевики являются марионетками в руках разведки Анкары, которая маневрирует и отказывается возвращать наемников. Скорее всего, в республике сейчас примерно 380 членов сирийских группировок», — утверждает правозащитник.

المرصد السوري: عملية عودة “المرتزقة” السوريين الموالين لتركيا من #ليبيا متوقفة إلى الآن. #المرصد https://t.co/SMTzmaI4vw — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 3, 2021

В районе Сук аль-Джумаа прошли муниципальные выборы. Для участия в голосовании зарегистрировалось более 48 тысяч граждан.

Работа избирательных участков продлилась с девяти часов утра до семи вечера. Честность и прозрачность мероприятия обеспечивали 181 наблюдатель.

Экономика

Министерство финансов переходного Правительства национального единства намерено проверить государственные активы, находящиеся в Центральном банке Турции. Оно уже отправило в иностранную структуру письмо с соответствующим запросом.

Ведомство хочет получить информацию о задолженностях и направлении госрасходов и требует немедленного рассмотрения послания.

Министр экономики и торговли Мухаммад Хувейдж подтвердил, что новый кабмин рассчитывает укрепить сотрудничество с китайскими компаниями и реализовать ряд инвестиционных проектов в области энергетики, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства.

وزارة ال#اقتصاد: تعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية لتنفيذ المشاريع في ليبيا

https://t.co/BSeAnr0mmY pic.twitter.com/F6KAtAbTy1 — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) April 3, 2021

Общество

Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба посетил город Таварга, расположенный на севере страны. Цель визита — проверка безопасности на территориях.

Политик и его делегация провели ряд встреч с местными градоначальниками и высокопоставленными чиновниками. Глава кабмина отметил, что готов поддержать регион в обеспечении комфортных условий для граждан.

«Я пообещал себе, что приложу все усилия для восстановления жизни во всех ливийских городах, чтобы не было бездомных и нуждающихся внутри и за пределами страны», — сказал Дабиба.

الدبيبة يدعو مهجري تاورغاء للعودة إلى مدينتهم ويتعهد بتوفير الإستقرار وعودة الخدمات. #ليبيا #المرصد https://t.co/2uKcKZl1S3 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 3, 2021

Посол Ливии в Риме Омар аль-Тархуни анонсировал возобновление авиасообщения с Италией. Данный проект станет частью работы по укреплению взаимного сотрудничества между государствами.

«Управление гражданской авиации посетит Ливию в начале следующей недели для завершения технических процедур в рамках подготовки к открытию воздушного пространства», — рассказал дипломат.