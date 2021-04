Арест группы наркоторговцев и муниципальные выборы — что произошло в Ливии 3 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 3 апреля 2021 года.

Ливийские полицейские арестовали группу иностранных наркоторговцев в западной части страны. Преступникам также предъявили обвинения в сексуальной эксплуатации.

Незаконный оборот запрещенных веществ и интимных услуг организовали граждане Нигерии. Они действовали на территории городов Зинтан и Джаду.

