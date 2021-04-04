Глава Росавиации Нерадько выступил за возобновление субсидирования авиаотрасли

Москва, 4 апреля. Предложение возобновить субсидирование отечественных авиакомпаний для частичной компенсации постоянных трат озвучил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

В авиаотрасли наблюдается сложная ситуация, сохраняются ограничения на международные перевозки, а также по въезду в ряд иностранных государств. Предлагается возобновить субсидирование компаний в отрасли для частичной компенсации им постоянных трат, в основном на зарплату персоналу, пишет «РГ».

Речь идет о действовавших в 2020 году правилах предоставления субсидий и заложенной в формулу расчета ставки, сумма которой — 685 рублей на одного пассажира, «потерявшегося» в 2019 году. По прогнозу ведомства, объем поддержки авиаперевозчиков за период с января по апрель 2021 года может достигнуть 8,2 млрд рублей.

Также рассматривается вопрос о господдержке в текущем году аэропортов. Так, при учете прогноза по восстановлению пассажиропотока, размер субсидии при ставке 195,4 рубля за «потерянного» пассажира 2019 года составит 3,1 млрд рублей за первый квартал 2021 года.

Более миллиарда рублей планирует выделить Правительство РФ на развитие туристической отрасли.