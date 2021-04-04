Умирающего наркомана нашли в подъезде в Ленобласти

Санкт-Петербург, 4 апреля. Лежащего на ступеньках молодого мужчину обнаружили в подъезде одного из жилых домов в деревне Федоровское, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Встревоженные жильцы вызвали скорую помощь, однако спасти мужчину не удалось — он скончался по пути в больницу. Предположительно, смерть наступила в результате употребления наркотических средств.

Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 22-летний житель деревни. Видимых следов насильственной смерти на теле зафиксировано не было, его направили в морг города Тосно для проведения судебно-медицинской экспертизы.

В Сургуте уборщица обнаружила в подъезде мертвого мужчину, который пролежал там больше недели. Подозреваемый спрятал труп под лестницей на первом этаже, где из-за низкой температуры и темноты он оставался незамеченным, сообщало URA.RU.