Блогер Юлия Поломина раскрыла детали скандала на шоу «Модный приговор»

, 4 апреля. Съемки первоапрельского выпуска шоу "Модный приговор" не обошлись без скандала: Instagram-блогер Юлия Поломина покинула передачу из-за критики со стороны Эвелины Хромченко.

Юлия Поломина завоевала почти миллионную аудиторию подписчиков в социальной сети Instagram благодаря образу Лиды — клишированному персонажу, вобравшему в себя представления о красоте и жизни в собирательном видении российской семьи. В роли ее мужа Толи выступает эксперт в области современного искусства Сергей Рожин.

Поломина и Рожин приняли участие в съемках праздничного выпуска "Модного приговора", где Юлия предстала перед зрителями в образе Лиды, однако ее персонаж вызвал вопросы у эксперта моды Эвелины Хромченко.

Она раскритиковала гостью за якобы высмеивание особенностей людей, с которыми те не в силах что-либо сделать. Поломина решила не мириться с подобным мнением о себе и покинула студию программы вместе с Рожиным. Позднее блогер объяснила свою точку зрения на ситуацию в личном Instagram-аккаунте. По словам Поломиной, Хромченко допустила в ее адрес неприкрытые оскорбления, а само шоу смонтировали так, словно объявивших демарш гостей задело одно лишь непонимание их юмора со стороны ведущих шоу.

Ведущий "Модного приговора" Александр Васильев в выпуске от 1 апреля показал трендовый костюм, который стройнит. Как отметил историк моды, секрет наряда сокрыт в линиях на одежде — универсальном рисунке для мужчин и женщин.